Gera. Abiturzeugnisse an Geraer Gymnasium übergeben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Liebe-Abiturienten erhalten Zeugnisse als Erste

Insgesamt 61 Schüler des Karl-Theodor-Liebe-Gymnasiums konnten am Freitagnachmittag (03.07.2020) ihre Zeugnisse in Empfang nehmen. 19 Mal stand die Eins vor dem Komma und 34 Mal eine Zwei. Trotz aller Unwägbarkeiten durch die Corona-Pandemie liegt der Gesamtdurchschnitt mit 2,32 im Trend der vergangenen Jahre. Die Traumnote 1,0 schafften Aurora Passoth (Foto), mit dem besten, jemals an ihrer Schule abgelegten Abitur sowie Nathaniel Riemer und Isabell Huth.