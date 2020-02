Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Liebeslieder in der Kirche Großbocka

In der Kirche Großbocka haben die Frauen vom Gemeindekirchenrat viele rote Herzen als Symbol der Liebe aufgehängt. Am Valentinstag (14.02.2020) wird der Gemeindekirchenratsvorsitzende Günter Gäbler hier ab 18 Uhr auf der Orgel Liebeslieder erklingen lassen. Gesangliche Unterstützung bekommt er dabei von Cora Geffrath. Dabei laden Klassiker wie "Halleluja" von Leonard Cohen oder "All you need is Love" von den Beatles zum mitsingen ein. Zur Begrüßung steht für alle Verliebten Sekt bereit. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden zum Erhalt der Kirche sind natürlich immer willkommen.