Lkw mit Papierrollen kippt auf A4 um - Autobahn bei Gera gesperrt

Nach einem Unfall auf der A4 bei Gera ist die Autobahn in Richtung Dresden voll gesperrt.

Wie die Polizei mitteilt, verlor am Freitag kurz vor 7 Uhr der Fahrer eines Lkw mit Anhänger auf der A4 in Richtung Dresden die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zwischen den Anschlussstellen Gera-Langenberg und Gera kippte der Lkw um und blieb auf der Fahrbahn liegen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Lkw ein anderes Fahrzeug überholt und war, als er sich wieder auf dem rechten Fahrstreifen einordnen wollte, ins Schleudern geraten und umgekippt. Der Lkw hat Papierrollen geladen.

Der Fahrer wurde von den Einsatzkräften geborgen und im Rettungswagen medizinisch versorgt. Er kam ins Krankenhaus.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

Die Richtungsfahrbahn Dresden ist zwischen den genannten Anschlussstellen voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Dresden wird an der Anschlussstelle Gera-Langenberg abgeleitet. In der Geraer Siemensstraße kommt es zu Behinderungen.

