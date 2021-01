Lochflickerei bei Niederpöllnitz hat nach Jahren ein Ende

Dass der ehrenamtliche Bürgermeister von Harth-Pöllnitz aus der Baubranche kommt, hat einen Vorteil. „Ich weiß, wovon ich rede“, sagt Gottfried Vorsatz und lacht.

Er blickt in seiner Gemeinde auf ein reges Baugeschehen im vergangenen Jahr zurück. „Es ist nicht leicht, alle Ortsteile gleich zu bedienen und auf alle Begehrlichkeiten einzugehen. Jeder der elf Ortsteilbürgermeister möchte natürlich das Beste für seine Einwohner.“ Der 68-Jährige versteht das nur zu gut. Er und seine Mitstreiter konnten eine Menge bewegen. „Wir ziehen an einem Strang, auch wenn manchmal ein bisschen Staub aufgewirbelt wird.“

Zu den Objekten mit dem größten finanziellen Aufwand zählte die Fertigstellung des Dorfgemeinschaftshauses „Neundorfer Hof.“ Wegen gravierender Mängel stand das Gebäude seit 1994 leer. Die Gemeinde stellte Eigenmittel in Höhe von 98.000 Euro bereit, 3500 Euro kamen für Stühle und Tische hinzu und 6000 Euro mit dem Kücheneinbau.

Aufgewertet wird Köfeln mit der Neugestaltung des Angers. Der erste Bauabschnitt wurde 2020 beendet. „Die Maßnahme kostete uns 275.000 Euro, davon waren 175.000 Euro Förderung“, sagt Gottfried Vorsatz. „Der zweite Bauabschnitt auf der anderen Seite bewegt sich etwa im gleichen finanziellen Rahmen. Auch hier wird es unter anderem neue Bürgersteige, Zuwege und eine Oberflächenentwässerung geben.“ Erwähnen möchte er noch beispielsweise die grundhafte Sanierung der Flurstraße in Niederpöllnitz im vergangenen Jahr. Die Eigenmittel beliefen sich hier auf 60.000 Euro. In die Trauerhalle wurde investiert. Sie bekam einen neuen Fußboden, neue Farbe und Eingangstür. Viel bewegte sich auf dem Sportplatz mit Bankpfosten für die Tribüne, Fundament für den Volleyballcontainer und vielem mehr.

Ein wichtiges Projekt 2021 ist die Sanierung der etwa 1,5 Kilometer langen Verbindungsstraße zwischen Niederpöllnitz und Uhlersdorf. „Die Lochflickaktionen sollen endlich ein Ende haben“, so Gottfried Vorsatz. „680.000 wird das Vorhaben kosten. Die steigenden Baupreise belasten schon den Haushalt der Gemeinde. Fördermittel sind aber beantragt.“

Auch die schlechteste Straße von Harth-Pöllnitz, die befindet sich in Niederpöllnitz und führt vom Bahnübergang zur neuen Brücke, soll der Vergangenheit angehören. „Vor 50 Jahren wurde sie gebaut und seitdem ist kaum etwas passiert. Ein Loch am anderen auf einer Länge von 550 Metern“, so der ehrenamtliche Bürgermeister. Etwa 60.000 Euro will die Gemeinde fürs Abfräsen und Aufbringen einer neuen Asphaltdecke zur Verfügung stellen. Die Summe in gleicher Höhe ist für Sanierungsarbeiten der gemeindeeigenen Wohnungen geplant.

Sorgen bereitet Vorsatz, dass nach der Pandemie vielleicht das Vereinsleben nicht wieder so in Schwung kommt. Momentan würden sehr die Älteren leiden, weil die Begegnungen fehlen. Das schöne Kulturhaus als Treffpunkt stehe leer und somit fehlen auch Einnahmen, mit denen immer ein Teil der Betriebskosten gedeckt werden konnte.