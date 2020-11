Lutz Müller aus Gera: „Nicht zu arbeiten ist das Schlimmste“

Eigentlich sollte dieses Jahr für Lutz Müller, Inhaber der Firma MGEE Beleuchtung und Beschallung, der Anfang vom langsamen Übergang Richtung Ruhestand werden. Der 63-Jährige wollte die gemeinsam mit Götz Grötsch betriebene Firma für Veranstaltungstechnik verkaufen – einen Käufer gab es schon, alles war vorbereitet. Doch dann kam die Corona-Pandemie. Corona-Blog: Maskenverweigerer zu Bußgeld verurteilt – 230 Quarantäne-Fälle in Kita

Veranstaltungen wurden abgesagt, Aufträge brachen weg, Einnahmen fehlten. Für den Käufer zu heikel mit einem sechsstelligen Kredit im Rücken. Lutz Müller behält MGEE nun und versucht, die Firma über Wasser zu halten, bis sie in besseren Zeiten verkäuflich ist. „Im Moment besteht kein Interesse an Veranstaltungstechnik, weil sie nicht eingesetzt werden kann“, beschreibt der Geraer seine Lage. Für Aufträge wurde mit Freiberuflern zusammengearbeitet, Angestellte gibt es nicht. Dafür eine volle Lagerhalle, die man sich zur Hälfte mit einem Möbelhaus teile: „95 Prozent der nötigen Technik haben wir, aber jeder Künstler hat andere Vorlieben, sodass man nie alles parat haben kann.“.

Finanziell könne er sich arrangieren, es gibt Überbrückungshilfe vom Land, schon für den Ruhestand gesparte Rücklagen und „hier und da kann ich noch etwas Technik verkaufen“. Generell brauche der gelernte Elektroniker in seinem Alter nicht mehr so viel Geld. „Aber die Leute in unserer Branche machen das nicht wegen Geld, sondern es sind alles Idealisten wie wir auch“, meint Lutz Müller. Das Nichtstun sei das größte Problem. Zu Hause sitzen falle ihm schwer: „In der Wohnung und im Garten habe ich alles schon drei Mal umgedreht. Für die Ehepartnerin ist es auch nicht leicht, dass ich jetzt plötzlich tagtäglich im Weg rumstehe und die letzten Jahre an den Wochenenden nur selten zu Hause war“.

Damit nicht die Decke auf den Kopf fällt, fahre Lutz Müller in die Firma, putze Kabel oder sortiere Ordner neu. Hin und wieder sei ein Angebot zu schreiben, Veranstaltungen werden gerade in den März verlegt. Aber ob die stattfinden können, stehe in den Sternen. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Lutz Müller und klingt, als würde er vor allem sich selbst davon überzeugen müssen.