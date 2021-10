Mädchen in Gera belästigt: Polizei sucht Zeugen

Gera. Ein Unbekannter soll das Mädchen verdächtig angesprochen und berührt haben.

Die Kriminalpolizei Gera ermittelt zu einer sexuellen Belästigung eines elfjährigen Kindes und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hielt sich das Kind am 26. September gegen 19.30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Straße des Bergmanns / J.-R.-Becher Straße auf und wurde dort von einem bislang Unbekannten in verdächtiger Weise angesprochen und u.a. am Nacken berührt. Dennoch gelang es der Elfjährigen davonzurennen. Verletzt wurde sie nicht.

Die Kripo Gera sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Insbesondere wird eine ältere Dame gesucht, die sich ebenfalls an der Bushaltestelle aufgehalten haben soll.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der Kripo Gera zu melden.

