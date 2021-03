Magnolien und Silberlinden werden in Lusan gepflanzt

Gera. 25 Bäume werden im November in der Karl-Matthes-Straße in Gera gepflanzt.

Eine Leser schickte der Redaktion ein Foto von der Weidenstraße in Gera-Lusan. „Vor Jahren wurde dort das Hochhaus Weidenstraße 9 bis 11 abgerissen und anschließend in drei Reihen 21 Bäume gepflanzt“, schreibt er. Diese sind wieder weg. Der Leser möchte wissen, ob die Bäume krank waren oder die Fällungen im Zusammenhang mit den Neubauplänen der WBG „Glück Auf“ stehen.

Letztere Vermutung bestätigt der Vorstandsvorsitzende Uwe Klinger auf Nachfrage. „Die Fällung der Bäume erfolgte im Zuge der Baufeldfreimachung in Vorbereitung unserer Investition auf diesem Areal“, so Uwe Klinger. Die Fällung passierte in der letzten Januar Woche. Auch die WBG habe diesen Schritt sehr bedauert, heißt es, „da die Bäume erst vor einigen Jahren nach dem Abriss unseres ersten Hochhauses in der Weidenstraße gepflanzt worden waren.“ Die Genossenschaft habe im Vorfeld ein Umpflanzen der Bäume geprüft. Aufgrund der großen Anzahl und der mit einem Umpflanzen verbundenen Risiken und Kosten, wurde sich für eine Ersatzpflanzung entschieden. Diese würde unweit am Wohnstandort Karl-Matthes-Straße erfolgen. In Abstimmung mit der Stadtverwaltung Gera kämen einheimische und möglichst trockenheitsresistente Arten infrage.

Eine Köstritzer Firma erhielt den Auftrag, ab Mitte November dieses Jahres 25 Laubbäume wie Magnolien, Silberlinden oder Mehlbeeren in die Erde zu bringen, teilt Uwe Klinger mit.

Der Vorstandsvorsitzende der WBG „Glück Auf“ verweist darauf, dass der Stammumfang zwischen 18 und 20 Zentimeter beträgt, vorgeschrieben seien nur 14 bis 16 Zentimeter. „Sowohl aus optischen Gründen, aber vor allem aus Gründen der besseren und sicheren Pflanzenentwicklung ist es uns wichtig, größere Bäume zu pflanzen. Ein baumbewachsenes grünes Wohnumfeld liegt der Genossenschaft im Interesse ihrer Mitglieder am Herzen. Bereits heute kann ich allen versichern, dass künftig stark durchgrünte, parkähnlich gestaltete Außenanlagen den Wohnstandort in der Weidenstraße auszeichnen werden.“

Die vorbereitenden Tiefbauarbeiten zur Erschließung der künftigen Bebauung haben im Februar bereits begonnen.