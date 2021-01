Von Ilona Berger

Ronneburg. Claudia Meinel ist effizientes und pragmatisches Arbeiten gewohnt. Anders wäre für die berufstätige Ehefrau und Mutter von drei Jungen der Alltag gar nicht zu bewältigen. Das Leben unter Corona hält für die 38-Jährige und ihre Familie einmal mehr Herausforderungen bereit. „Zwischen Homeschooling und Homeoffice — das ist ein täglicher Balanceakt. Man steht ständig unter Strom“, sagt die Ronneburgerin. Ihr Jüngster, der dreijährige Emil, darf in die Notbetreuung des Kindergartens. Morgens bringt sie ihn schnell hin. Am Nachmittag muss sie ihn innerhalb ihrer Regelarbeitszeit wieder abholen, da der Kindergarten verkürzt geöffnet hat. Ehemann Jörn, der als selbstständiger Kfz-Meister in der eigenen Werkstatt arbeitet, bewältigt seinerseits einen 12-Stunden-Tag. „Er kann sich da also überhaupt nicht kümmern“, erzählt Claudia Meinel. Die gelernte Pflegefachkraft erstellt im Auftrag des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen Pflegegutachten. Für ihre Aufgaben erhält sie seitens ihres Arbeitgebers strenge Zeitvorgaben. „Normalerweise wird der Pflegebedarf durch Hausbesuche ermittelt, aber durch Corona erfrage ich jetzt alles telefonisch. Da muss man sich sehr konzentrieren. Wenn dann die Kinder plötzlich im Zimmer stehen und Hilfe bei Schulaufgaben oder andere Dinge wollen, ist das schwierig“, gibt sie zu. Dabei ist Claudia Meinel froh, dass ihre zwei großen Jungs zu Hause relativ selbstständig lernen. Der 12-jährige Paul besucht die 6. Klasse des Gymnasiums Rutheneum seit 1608 in Gera. Matteo, sieben Jahre alt, ist Zweitklässler in der Grundschule Ronneburg. „Matteos Lehrerin bringt ihm regelmäßig Aufgaben vorbei und hält telefonisch Kontakt. Sobald wieder Präsenzunterricht möglich sein wird, will sie ein einheitliches Lernniveau schaffen, um daran anknüpfen zu können. Bei Paul läuft alles über die Schulcloud, was an sich gut funktioniert. Trotzdem bleibt es auch für einen 12-Jährigen herausfordernd, sich so zu organisieren, dass alle Aufgaben pünktlich fertig sind und eingereicht werden können. Zudem begann Distanzunterricht für ihn, als er gerade in der 5. Klasse war. Allein der Wechsel zum Gymnasium ist für jeden Grundschüler eine enorme Umstellung. Die Selbstorganisation muss er sich sozusagen zusätzlich erarbeiten.“

Die 38-Jährige ist stolz darauf, dass ihren Kindern das Lernen leicht fällt und die zwei auch gut mitziehen. „Das ist sicher nicht in jeder Familie der Fall“, gibt sie — zugleich Schulelternsprecherin in der Grundschule — zu bedenken. Dennoch, je länger Homeschooling dauert, desto mehr müsse auch sie ihre Kinder motivieren. „Man steht ständig unter Strom. Einerseits muss man beispielsweise in den folgenden zehn Minuten den nächsten Patienten anrufen. Andererseits muss man schauen, ob die Jungs weiter an ihren Aufgaben arbeiten oder sich durch irgendetwas ablenken lassen. Das ist eine stete Herausforderung bis zum Nachmittag. Dann kommt der Kleine nach Hause und möchte auch beschäftigt sein“, schildert die dreifache Mutter. Oft verlagert sie jetzt Berufliches in den Abend, weil sie dann mehr Ruhe dafür findet. Wann sie selbst ausspannen kann? „Selten. Der Haushalt macht sich auch nicht von allein und vieles davon bleibt fürs Wochenende liegen, wo eigentlich Familienzeit angesagt ist“, so Claudia Meinel.

Apropos: Täglich 24 Stunden miteinander zu verbringen — nervt das nicht irgendwann? „Glücklicherweise haben wir einen großen Garten, wo sich die Jungs bewegen oder beschäftigen und die beiden großen auch mal aus dem Weg gehen können“, meint sie schmunzelnd. Trotzdem, Claudia Meinels größter Wunsch ist es, so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren. „Dass Schulen und Kitas bis Ostern geschlossen bleiben könnten, verunsichert uns Eltern und natürlich auch die Kinder, die mittlerweile fragen, wann sie wieder mal in die Schule dürfen. Hätte jemand vor zwei Jahren erzählt, dass sich Kinder Schule wünschen, hätte wohl jeder darüber gelacht.“