Mann greift anderen Mann an und randaliert - Mit Motorrad gestürzt

Mann greift anderen Mann an und randaliert

Samstag gegen 13.30 Uhr verhielt sich ein 31-Jähriger auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Geraer Reichsstraße aggressiv gegenüber anderen Passanten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ging er unter anderem einen bisher unbekannten Mann tätlich an, entwendete einen Fahrradhelm und beschädigte einen Pkw mit einer Bierflasche. Polizeibeamte stellten den Tatverdächtigen fest und nahmen ihn in Gewahrsam. Weitere Geschädigte, welche der Polizei noch nicht namentlich bekannt sind, werden gebeten sich bei der Polizei unter Tel. 0365 829-0 zu melden.

Mit Motorrad gestürzt: Zeugen gesucht

Freitag gegen 11 Uhr fuhr ein 36-Jähriger mit einem Motorrad auf dem Elsterradweg zwischen Gera-Untermhaus und Milbitz. Beim Überholen eines Radfahrers kam er zu Fall und verletzte sich. Die Polizei Gera ermittelt. Zeugen, insbesondere der bislang unbekannte Radfahrer, werden gebeten sich unter Tel. 0365 829-0 zu melden.

