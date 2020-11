Gera. Ein 19-Jähriger hat am Sonntag einen Jungen in Gera angegriffen und beleidigt. Als er mit dem Fahrrad des Elfjährigen fliehen wollte, stürzte er.

Mann greift Elfjährigen in Gera an und stiehlt sein Fahrrad

Am Sonntagnachmittag, gegen 15 Uhr, wollte ein 19-Jähriger das Fahrrad eines Elfjährigen in der Straße des Bergmanns in Gera stehlen. Zudem griff er den Jungen an und beleidigte ihn, teilte die Polizei mit.

19-Jähriger stürzt auf Flucht

Auf der Flucht mit dem gestohlenen Kinderrad stürzte der 19-Jährige allerdings. Dem Elfjährigen gelang es, sein Rad wieder an sich zu nehmen. Er fuhr nach Hause und informierte seine Eltern.

Polizisten fanden den namentlich bekannten Mann zu Hause vor und leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.