Mann greift Mädchen in Gera an – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die am 31. Januar beobachtet haben, wie ein Mann in Gera ein 13-jähriges Mädchen beleidigt und mit einem Stein beworfen hat. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann, der das Mädchen gegen 16.30 in der Karl-Marx-Allee angegriffen haben soll, in Begleitung einer Frau und eines Hundes gewesen sein.

Vor allem eine Frau, die den Mann von der anderen Straßenseite angesprochen habe, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0365/8290 entgegen.