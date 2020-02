Gera. In Gera ist 44-Jähriger in einem Einkaufszentrum von Unbekannten angegriffen und verletzt worden.

Mann in Geraer Einkaufszentrum angegriffen und verletzt

In einem Einkaufszentrum in der Heinrichstraße haben zwei Unbekannte einen 44-Jährigen angegriffen und verletzt.

Zeugen alarmierten am Dienstag gegen 17.30 Uhr die Polizei, weil ein Mann in dem Einkaufszentrum angegriffen wurde. Nach bisherigem Erkenntnisstand war es zu einem Streit zwischen dem 44-Jährigen und zwei Männern gekommen, in dessen Folge der Mann von den Unbekannten ins Gesicht geschlagen wurde, so die Polizei.

Der Verletzte wurde medizinisch versorgt und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

