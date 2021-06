Mann randaliert in Gera bei eigener Feier und flüchtet schreiend mit Axt

Gera. Außerdem brennen in Gera Mülltonnen und ein stark betrunkener Radfahrer verletzt sich selbst und beschädigt auch noch ein Auto.

Mülltonnen brennen

Wegen zwei brennenden Restmüllcontainern rückten in der Nacht zu Montag kurz vor 4:30 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Greizer Straße in Gera aus. Dennoch wurde ein Container durch die Flammen gänzlich zerstört, der andere stark beschädigt. Warum die Container in Flammen aufgingen, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Geraer Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 /829-0 bei der Dienststelle zu melden.

Mann randaliert bei eigener Feier aus und flüchtet schreiend mit einer Axt

Nachdem mehrere Zeugen Sonntagnacht gegen 3.45 Uhr einen randalierenden Mann in der Gartenanlage in Frankenthal/Scheubengrobsdorf bei der Polizei meldeten, rückten mehrere Streifenwagen zum Einsatzort aus. Dort stellte sich heraus, dass der 19-jährige Betroffene mit zwei weiteren Freunden in der Gartenanlage feierte. Aus noch ungeklärter Ursache begann der junge Mann in seinem eigenen Garten zu randalieren und drohte seinen Bekannten. Zudem führte er eine Axt mit sich. Unter lautem Geschrei flüchtete der 19-Jährige schließlich vor den Polizeibeamten und konnte trotz intensiver Fahndung vorerst nicht gestellt werden.

Am frühen Morgen des gleichen Tages wurde er dann stark alkoholisiert in seiner Gartenlaube gefunden. Glücklicherweise verletzte er niemanden. Aufgrund seines Verhaltens muss er sich strafrechtlich verantworten.

Stark betrunkener Radfahrer verletzt sich

Im stark betrunkenen Zustand fuhr ein 59-jähriger Radfahrer Sonntagabend gegen 18:20 Uhr auf der Plauenschen Straße in Richtung Meuselwitzer Straße. Dabei geriet er plötzlich von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Suzuki. Nicht nur das an dem Auto Sachschaden entstand, auch der mit über 2 Promille alkoholisierte Radfahrer verletzte sich so, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam. Gegen ihn wurde seitens der Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zwei Männer in Gera überfallen und verletzt

