Mann stürzt in Gera aus vierter Etage

Bei einem Sturz aus der vierten Etage hat sich in Gera ein Mann schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag informierte, kamen am Sonntagmorgen, gegen 4 Uhr, Rettungsdienst und Polizei in der Jenaer Straße zum Einsatz, da sich dort der 32-Jährige bei einem Sturz vom Balkon eines Mehrfamilienhauses schwer verletzte.

Mit einem Rettungswagen wurde der laut Polizei „nicht unerheblich alkoholisierte“ Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Sturzgeschehen aufgenommen. Nach aktuellen Erkenntnissen würden keine Hinweise auf eine Straftat vorliegen.

