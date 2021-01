Mann verletzt zwei Polizisten - Aggressive Männer bedrängen Zusteller - Telefonbetrüger

Mann verletzt zwei Polizisten

Mehrere Polizeibeamte kamen Dienstagabend gegen 19:05 Uhr in der Geraer Felsenstraße zum Einsatz, da es dort zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Wohnungsinhabern kam. Die Beamten stellten beide Personen, einen 27-jährigen Mann und eine 34-jährige Frau, in der Wohnung fest. Als sie versuchten, den Streit zu schlichten, griff der 27-Jährige die Polizeibeamten unvermittelt an.

Da sich der stark alkoholisierte Mann nicht beruhigen ließ, sollte er in Unterbindungsgewahrsam genommen werden. In diesem Moment leistete er massiv Widerstand und verletzte zwei Polizeibeamte. Glücklicherweise konnte der Widerstand gebrochen werden, so dass der mit über 2,5 Promille alkoholisierte Angreifer seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen konnte. Er muss sich nun für sein Verhalten strafrechtlich verantworten.

Aggressive Männer bedrängen Zusteller und beleidigen Polizisten

Ein 56-jähriger Zeitungszusteller rief in der Nacht zu Mittwoch gegen 2.30 Uhr die Geraer Polizei um Hilfe, da er in der Auenstraße von zwei aggressiven Männern am Aussteigen aus seinem Fahrzeug bzw. an der Weiterfahrt gehindert, zusätzlich bedrängt und beleidigt wurde. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Angreifer bereits geflüchtet.

Im Zuge der Fahndung nach diesen konnten sie jedoch in Tatortnähe angetroffen werden. Es handelt sich um zwei 32 und 33 Jahre alte Männer, die der Polizei nicht unbekannt sind. Als deren Identität überprüft werden sollte, leisteten beide zusätzlich Widerstand und beleidigten die Polizeibeamten. Beide stark alkoholisierten Herren müssen mit einem Ermittlungsverfahren rechnen.

Telefonbetrüger weiter aktiv

Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde, versuchten Betrüger bereits am Freitag in Seelingstädt wieder einen alten Trick bei einem 65-Jährigen. Zuerst meldete sich eine unbekannte Frau beim Geschädigten und gab sich als Bankmitarbeiterin aus. Sie teilte ihm mit, dass eine angebliche Geldforderung offen wäre.

Wenig später rief ein unbekannter Mann bei dem 65-Jährigen an und gab sich hier als Kanzleimitarbeiter aus. In der Folge verlangte dieser zuerst 1600 Euro, da der Geschädigte einen vermeintlichen Lottoauftrag nicht gekündigt habe. Später wollte der Anrufer "nur" noch 1000 Euro, welche der Angerufene zu einer Adresse nach Gera bringen solle, um sie hier persönlich zwei Mitarbeitern zu übergeben.

Zum Glück bemerkte der 65-Jährige den Betrug und bezahlte nicht. Richtigerweise informierte er die Polizei.

Die Polizei warnt vor solchen und ähnlichen Betrugsmaschen, die nur dazu dienen sollen, unberechtigterweise das Geld anderer Menschen zu erbeuten. Geben Sie daher keine persönlichen Daten an Ihnen unbekannte Personen heraus. Seien Sie bei Geldforderungen am Telefon stets skeptisch. Gehen Sie NICHT auf die Forderungen der Anrufer ein und beenden Sie das Telefonat. Informieren Sie Ihre Polizei.

Geraer Verbraucherberatung: Betrug mit Erotikdienstleistungen steigt

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen