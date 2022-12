Mann von Jugendlichen vor Bar in Gera angegriffen und verletzt – Trickbetrüger erfolgreich

Gera. Jugendliche haben einen Mann angegriffen und verletzt. Zudem ist ein Rentner das Opfer von Trickbetrügern geworden. Das sind die Meldungen der Polizei für Gera.

Am Samstagmorgen gegen 4.35 Uhr ist ein Mann vor der "Wunderbar" in der Humboldtstraße in Gera von einem oder mehreren Jugendlichen angegriffen und verletzt worden. Laut Polizei musste der 33-Jährige anschließend im Klinikum behandelt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365-8290 zu melden.

Ohne Führerschein unterwegs

Am Freitagabend kontrollierten Polizisten in der Langenberger Straße in Gera einen 43-jährigen Toyotafahrer. Da dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, so die Polizei. Den Heimweg musste er zu Fuß antreten.

Achtung Trickbetrüger

Am Freitag kam es im Stadtgebiet Gera erneut zu mehreren fingierten Telefonanrufen. Wie die Polizei mitteilte, versuchen die Täter dabei durch Vortäuschen falscher Tatsachen ihre Opfer zur Übergabe von Bargeld zu bewegen.

In einem Fall hatten die Unbekannten damit bereits im Oktober Erfolg. Ein 76-Jähriger hatte laut Polizei eine hohe Geldsumme an eine unbekannte Frau übergeben, im Glauben damit seiner Tochter zu helfen. Die Übergabe habe bereits am 9.10.2022 zwischen 14.35 Uhr und 14.45 Uhr auf dem Simmel-Parkplatz in Gera stattgefunden.

Die Frau soll etwa 170cm groß gewesen sein. Sie habe halblange braune Haare und trug ein gestricktes Kopfband. Nach der Geldübergabe lief sie in Richtung Südbahnhof. Hinweise zu der Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0365-8290 entgegen.

