Mann zieht vor Polizisten in Gera seine Hose runter

Gera. Der Mann fällt auf, weil er Passanten aggressiv anspricht. Wie sich die Situation löst.

Zeugen meldeten am Mittwochabend der Geraer Polizei, dass in der Karl-Marx-Allee / Wiesestraße ein Mann Passanten aggressiv ansprach. Als die Beamten vor Ort eintrafen, kam der 36-jähriger Mann bereits auf sie zu und schien aufgebracht zu sein, berichtet die Polizei.

Bei der anschließenden Identitätsfeststellung zog der Mann seine Hose herunter und stand mit entblößtem Geschlechtsteil vor den Beamten. Erst nach mehrfacher Aufforderung zog er sich wieder an. Nachdem seine Identität feststand, konnte er gehen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Kein Kavaliersdelikt

Einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verübten Mittwochnachmittag unbekannte Täter in Gera. Gegen 15.20 Uhr hielten sie sich in einem großen Garagenkomplex am Pfortener Kalkwerk auf, räumten aus einer offenstehenden Garage zwei Reifen heraus und rollten diese in Richtung Gessentalstraße, berichtet die Polizei. In der Folge musste eine 27-jährige Mercedes-Fahrerin eine Gefahrenbremsung einleiten, um die Kollision mit einem der Reifen zu verhindern.

Glücklicherweise gelang dies auch, sodass sie selbst unverletzt blieb und kein weiterer Schaden entstand. Die Reifen landeten schließlich auf den Straßenbahngleisen wobei auch hier zum Glück nichts weiter passierte. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter Telefon: 0365 / 829-0 zu melden.

Kleinkind wird bei Unfall verletzt

Aufgrund eines Unfalles mit zwei beteiligten Fahrzeugen kamen Rettungsdienst und Polizei am Mittwochabend auf der Kreisstraße 2 zwischen Roben und Rusitz zum Einsatz. Hier kam es laut Polizei kurz vor dem Ortseingang Roben zum Zusammenstoß zwischen sich entgegenkommenden Autos, einem Ford (Fahrerin 19 Jahre) und einem VW (Fahrer 34 Jahre).

Dabei wurden beide Autofahrer und ein im VW eineinhalbjähriges Kind leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Drogen gefunden

Aufgrund eines stark wahrnehmbaren Marihuanageruchs aus einer Wohnung in der Hußstraße in Gera meldete sich am Mittwochabend ein Zeuge bei der Geraer Polizei. In der Wohnung fanden die Beamten nach eigenen Angaben bei dem 26-jährigen Wohnungsinhaber sowohl in mehreren kleinen Cliptütchen abgepacktes Marihuana sowie eine Vielzahl von Marihuana-Blüten, diverse Drogenutensilien und einen Elektroschocker auf.

Alles wurde daraufhin beschlagnahmt. Der Wohnungsinhaber wurde zudem vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern weiter an.