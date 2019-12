Kevin Akin aus Triptis mit der Pizzaschaufel. Er hat den Marktblick in Gera am Marktplatz wieder eröffnet und will daraus Pizzeria & Cafè machen.

Am Sonntag hat Kevin Akin den längere Zeit leerstehenden „Marktblick“ am Geraer Markt wieder eröffnet. Er betreibt das kleine Restaurant jetzt als Pizzeria & Café und tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters, der in Triptis seit 1998 Inhaber einer Pizzabäckerei mit Lieferservice ist.