MDR wiederholt am ersten Feiertag Kult-Weihnachtsshow aus Gera

Am ersten Weihnachtsfeiertag saßen in der DDR viele Familien zwischen elf und eins geschlossen vor dem Fernseher und schauten „Zwischen Frühstück und Gänsebraten“. „Da konnte schon mal der Braten etwas dunkler geraten, weil Mama mitsah“, erinnert sich Romy Kröller, Mitarbeiterin im Kultur- und Kongresszentrum Gera (KuK), schmunzelnd. Das MDR-Fernsehen strahlt am Mittwoch, dem 25. Dezember, um 9.50 Uhr eine alte Ausgabe der Kult-Weihnachtsshow aus Gera aus. Sie entstand 1986 im Haus der Kultur (HdK), dem heutigen KuK. In Gera war das Format mehrfach in den 1980er-Jahren zu Gast. Im Anschluss, um 11.30 Uhr, folgt noch eine zweite Sendung, die 1985 in Karl-Marx-Stadt aufgenommen wurde.

Karten waren sehr begehrt - auch wegen der Westkünstler

Das Gesangsduo Monika Hauff und Klaus-Dieter Henkler bei „Zwischen Frühstück und Gänsebraten“ im Haus der Kultur (HdK) in Gera. Foto: Archivfoto: Uwe-Martin Tschacher

„Die Karten waren sehr begehrt, weil auch Westkünstler kamen“, erinnert sich Dietmar Lenzner, einstiger Bühnentechniker im HdK Gera und heutiger KuK-Mitarbeiter. „Für Normalsterbliche war es gar nicht einfach, Tickets zu ergattern. Da hatten die Parteigremien und die Stasi Vorrang“, ergänzt Romy Kröller. Insgesamt kamen 2600 Zuschauer in Gera in den Genuss der Show: 1300 zur Generalprobe, 1300 zur eigentlichen Sendung. Mitgeschnitten wurden beide Shows für den Fall grober Pannen und politisch ungewollter Inhalte.

In der 1986er-Ausgabe trat neben DDR-Stars wie Frank Schöbel, Aurora Lacasa und Reiner Süß auch die deutsch-britische Schlagersängerin Ireen Sheer auf. „Kult war auch immer Jochen Petersdorf mit seinem Märchen“, sagt Dietmar Lenzner. „Zwischen den Zeilen nahm er so manchen Versorgungsengpass aufs Korn.“ Und auch das Ritual, die TV-Zuschauer kurz vor halb eins zu erinnern, die Klöße aufzusetzen, durfte nicht fehlen.

Moderiert wurde „der bunte Weihnachtsteller“ vom Großmeister der DDR-Fernsehunterhaltung, Heinz Quermann, und Entertainerin Margot Ebert. Hatten die beiden den ein oder anderen Streit hinter den Kulissen, so waren sie auf der Bühne stets ein Herz und eine Seele.

„Zwischen Frühstück und Gänsebraten“, Mittwoch, 25. Dezember, ab 9.50 Uhr, MDR-Fernsehen