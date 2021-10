Mehrfach Schockanrufe in Gera

Gera. Die Polizei warnt vor Betrugsmaschen, bei denen Geld oder Wertsachen ergaunert werden sollen.

Mehrerer Geraer wurden am Dienstag telefonisch von Betrügern kontaktiert, so dass die Kriminalpolizei Gera ermittelt. Die Betrüger wandten hierbei verschiedene Betrugsmaschen an, um letzten Endes an das Geld bzw. die persönliche Daten der Geschädigten zu gelangen.

Die Täter gaben sich hierbei zum Beispiel als angebliche Polizeibeamte aus, die eine Einbrecherbande gestellt haben. Im Zuge der vermeintlichen Festnahme seien Hinweise auf einen Einbruch bei den Geschädigten aufgetaucht. Des Weiteren erhielt einer der Geschädigten von den Betrüger die Auskunft, dass angeblich von dessen Konto Geld nach Russland transferiert wurde, so dass man nun dringend dessen Kontodaten benötigte. Weiterhin versuchten die Betrüger durch sogenannte Schockanrufe Geld von den Geschädigten zu ergattern indem sie sich als Angehöriger ausgaben, welcher einen schweren oder tödlichen Verkehrsunfall verursachte und hierfür eine größere Bargeldsumme benötige. Eine weitere Betrugsmasche endete damit, dass die Angerufenen nach der Seriennummer-Prüfung ihrer Banknoten angeblich Falschgeld zu Hause besäßen, welches sie nunmehr vom Balkon werfen sollten.

Richtigerweise ging keiner der Geschädigten auf die Forderungen ein, so bei niemanden ein Schaden entstand.

Die Kriminalpolizei Gera betont: Es handelt sich bei allen Geschehnissen um polizeibekannte Betrugsmaschen. Daher wird geraten: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzten. Übergeben Sie fremden Personen niemals persönliche Daten oder gar Ihr Geld oder Ihre Wertsachen. Beenden Sie das Telefonat! Halten Sie Rücksprache mit einer Vertrauensperson oder Ihrer Polizeidienststelle vor Ort!

