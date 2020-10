„Hirsch-Park“ und Studentenwohnheim Eisenbahnstraße – man kann die beiden Bauprojekte nicht gänzlich getrennt voneinander betrachten. Beide Projekte haben den selben Investor und um beide war es zuletzt zumindest in der Öffentlichkeit äußerst ruhig geworden, wenn auch an völlig unterschiedlichen Punkten im Verfahren.

Skepsis über eine millionenschwere Quartiersentwicklung an der Reichsstraße, wenn schon beim deutlich kleineren Projekt in der Eisenbahnstraße über Monate die Baustelle ruht, wäre zumindest nicht unbegründet. Ob die Aussicht auf einen neuen potenten Partner für das Modedruck-Areal diese Skepsis gänzlich ausräumen kann, weiß ich nicht. Sicher ist: Gibt es die Chance, eine Brachfläche – im Ausschuss fiel das Wort „Schandfleck“ – in solch einer Lage zu entwickeln, sollte man sie ergreifen und unterstützen.

Auch wenn ich mich da womöglich wiederhole: An der Tschaikowskistraße war vor wenigen Jahren nur schwer vorstellbar, dass hier ein komplett neues Wohnquartier entstehen könnte. Mittlerweile ist das „Heinrichsquartier“ schon enorm weit gediehen. Vielleicht klappt sowas ja auch an der Reichsstraße.