Durch die Corona-Krise muss die Sternenbäck-Gruppe die sprichwörtlichen kleineren Brötchen backen. Am Standort Gera fallen die zum Glück weniger klein aus als andernorts. Insgesamt, so ist es den Berichten der letzten Tage zu entnehmen, hat sich die Gruppe im Zuge der Insolvenz in Eigenverwaltung von 45 Filialen und rund 220 Mitarbeitern getrennt. Am Standort Gera, der das Filialnetz in Thüringen und Sachsen-Anhalt umfasst, waren es „nur“ fünf davon.

Dass das Unternehmen in Gera eine Großbäckerei betreibt, könnte nun mit der von den Gläubigern beschlossenen Neuausrichtung dafür sorgen, dass das Filialnetz im näheren Umkreis zum Werk sogar noch gestärkt wird. Stärken will man auf jeden Fall die Außenwahrnehmung des Produktionsstandortes Gera-Bieblach, die Bekanntheit als durchaus großer Arbeitgeber in der Region, wie sich der Geraer Geschäftsleiter Thomas Schulz vorgenommen hat. Das kann sicher nicht schaden. Denn einigen, mit denen ich darüber in den letzten Tagen redete, war gar nicht (mehr) wirklich präsent, dass es neben den Filialen in Gera ein großes Backwerk in Bieblach-Ost gibt. Vielleicht gibt es nach der Krise ja wieder einen Tag der offenen Tür, wie in der Vergangenheit. Oder man zeigt sich, wie benachbarte Betriebe, bei der Langen Nacht der Wirtschaftslöwen.