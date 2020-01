Meine Meinung: Gedenken mit Kopfzerbrechen

Sollte man die Geraer AfD generell vom Gedenken an die Opfer des Faschismus ausschließen? Muss man jedem Mitglied der Partei unterstellen, dass es nur aus Berechnung oder gar zur Provokation und nicht doch aus geschichtlichem Verantwortungsbewusstsein solche Veranstaltungen besucht? Darf man andersherum vielleicht sogar hoffen, dass die Teilnahme an solchen Gedenkveranstaltungen auch ein Akt der Distanzierung von so manch unsinniger Aussage sein kann? Ist nicht gerade das Fernbleiben der AfD, wie augenscheinlich am Montag, das, was Sorgen bereiten müsste? Und überhaupt: Wird dieser starke Fokus auf die Partei dem Anlass des Gedenkens gerecht? Das sind alles Fragen, die mich spätestens seit dem Gedenken an die Pogromnacht mit Vertretern der AfD beschäftigen und auf die ich keine Antwort weiß. Zumindest nicht pauschal. Natürlich bin auch ich der Meinung, dass rassistische und diskriminierende Äußerungen disqualifizieren, weil es schließlich darum geht, welch verheerende Folgen aus solchen Worten erwachsen können. Aus Gesprächen weiß ich, dass sich auch solche mit den oben erwähnten Fragen schwer tun, die sich um die Erinnerungskultur in Gera verdient gemacht haben. Was ich nach dem Gedenken am Montag sagen kann: Vermisst habe ich die Partei nicht. Kopfzerbrechen bereitet sie mir dennoch.