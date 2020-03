Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung Hilfe für die Helfer

Wir sind uns nicht egal, habe ich in den letzten Wochen festgestellt. Oder schweißt nur die Not zusammen? Ich hoffe nicht. Menschen bieten Menschen, die sie nicht kennen, ihre Hilfe an, uneigennützig. Es werden über Facebook oder per WhatsApp Gruppen gebildet, in denen sich ausgetauscht wird. Dort reichen sich viele virtuell die Hände und versprechen, füreinander da zu sein. Immer mehr nachbarschaftliche Initiativen bilden sich.

Nun braucht das medizinische Personal unsere Unterstützung, schnell und unbürokratisch. Es arbeitet schon an der Belastungsgrenze, sieht kaum seine Familie. Ob Ärzte, Sanitäter, Pfleger oder Feuerwehrleute. Sie alle müssen und wollen Leben retten. Deshalb muss ihr Schutz uns ebenso wichtig sein, wie die der Frauen und Männer, die sich im Hinterland um uns kümmern. Schauen Sie, liebe Leserinnen und Leser, an die Aushänge, geben Sie das, was benötigt wird. Fragen Sie in den Koordinierungsstellen nach, damit ihre Bereitschaft an der richtigen Stelle nützlich ist und nicht verpufft. So eine Flut der Hilfsbereitschaft habe ich noch nie erlebt. Möge sie nicht zurückgehen, wenn irgendwann wieder die Normalität eintritt und Corona längst Vergangenheit ist.