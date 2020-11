Meine Meinung: Wünsch dir was war gestern

Duales Studium ist etwas für Dauerläufer, sagt der Präsident der Dualen Hochschule, Burkhard Utecht, in seiner Videobotschaft. Wenn der Startschuss gefallen ist, muss man rennen. „Wenn Sie aber zu schnell rennen, geht Ihnen vorzeitig die Puste aus. Wenn Sie zu langsam rennen, kommen sie innerhalb der Zeit, die notwendig ist, nicht ans Ziel.“ Sein Rat: Kontinuierliche Arbeit, Lehrveranstaltungen gut vor- und nachbereiten, parallel dazu Selbststudium und dieses ernst nehmen.

Die Botschaft verbindet Burkhard Utecht mit einem Appell an den Teamgeist. Denn dual bedeutet auch, nicht Einzelkämpfer zu sein. Und: bei allem sollte jeder auf seine Work-Life-Balance achten, Möglichkeiten der Entspannung nutzen.

Dabei lässt Utecht keinen Zweifel aufkommen: Alle befinden sich in einer Zeit, in der ein duales Studium noch etwas sportlicher ist als sonst. Corona schränkt erheblich ein – nicht nur die traditionsreiche Immatrikulation, sondern den kompletten Studienbetrieb. Wie können Teams dennoch entstehen, wenn sich die jungen Leute nicht begegnen können? Wie lässt sich entspannen, wenn Partys ausfallen müssen?

Nicht nur für die Erstis war „wünsch dir was“ gestern. Heutzutage gibt es nur: so ist es. Dabei sollen am Campus Gera auch in Coronazeit weder Erfolg noch Spaß auf der Strecke bleiben. Statistisch gesehen haben bisher 80 Prozent der Studierenden erfolgreich ihr duales Studium abgeschlossen. Eine Quote, die sich sehen lassen kann. Und hoffentlich eine, der auch künftig zu halten ist – trotz Corona.