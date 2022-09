Meister an den Kettensägen aus aller Welt dabei: Besonderes Kunstprojekt bei Thüringer Festival geplant

Münchenbernsdorf. Der Inhaber einer Weihnachtsbaum-Plantage betritt Neuland mit einer Großveranstaltung, mit der er Tausende Besucher in den Landkreis Greiz locken will. Das ist geplant.

Durch den Wald schallt das Knattern einer Kettensäge. Ricardo Villacis fällt aber keinen Baum, sondern sägt filigran Muster in einen Baumstamm. Der 70-jährige Bildhauer stammt aus Ecuador und leitet ein künstlerisches Projekt: Mit Kettensäge-Profis aus aller Welt will er „Das letzte Abendmahl“ von Leonardo da Vinci in Lebensgröße aus Eichenholz gestalten – beim Ritz-Ratz-Festival in Münchenbernsdorf.

Am Rande der Stadt im Landkreis Greiz befindet sich das Firmengelände von Christian Seliger. Hauptberuflich kümmert er sich um den Anbau und Verkauf von Weihnachtsbäumen. Acht Wochen vorm Saisonstart will er künftig immer Ende September das Festival veranstalten auf dem Gelände, auf dem er in der Vorweihnachtszeit seinen Lichterpark gestaltet.

Jesus und sechs Apostel in erster Auflage

Zur Premiere wollen die Kettensägen-Künstler, die aus Deutschland, Argentinien, Russland oder Holland anreisen, Jesus und sechs Apostel schaffen. Teil zwei folgt im kommenden Jahr. „Da Vincis Motiv bietet viele Bezüge zur heutigen Zeit. Die große Herausforderung ist, die Arbeit der Kollegen aus aller Welt zu koordinieren“, sagt Villacis.

Er und seine Mitstreiter arbeiten nicht mit normalen Kettensägen, sondern mit speziellen Varianten mit spitzen Schienen und besonderen Ketten. Nur das erlaubt die feinfühlige Bearbeitung des Holzes.

Das Holz stammt aus heimischen Wäldern

Jenes hat Seliger aus hiesigen Wäldern besorgt. Er half einem Waldeigentümer, die Verkehrssicherungspflicht angesichts naher Wanderwege zu erfüllen, und fällte 150 bis 200 Jahre alte Eichen, die bis zu 40 Meter hoch gewachsen waren. Aus einem Stamm sollen nun zwei Figuren entstehen. Anders als bei der gewöhnlichen Weiterverarbeitung bleiben markante Ast­ansätze am Stamm, weil sich diese in die Skulpturen integrieren lassen. Nach Abschluss der Sägearbeiten durch die Künstler folgen ein Schleifgang und regelmäßiges Streichen, damit die guten Stücke nicht vergrauen oder sich Risse bilden. Schließlich sollen die Skulpturen lange Seligers Ausstellung bereichern.

Der Veranstalter hofft nächstes Wochenende auf 7000 Besucher. Er garniert das Ritz-Ratz-Festival mit zwei Konzerten, Feuerwerk, einem Markt von 25 regionalen Direktvermarktern und einem Kinderfest.

Programmhöhepunkte beim Ritz-Ratz-Festival

Samstag, 24. September, 9 bis 23 Uhr

17 Uhr – Evangelischer Gottesdienst mit Superintendent Hendrik Mattenklodt und Posaunenchor Münchenbernsdorf

18.30 – 22 Uhr: Konzert Vollmershainer Schalmeien, danach Feuerwerk

Sonntag, 25. September, 9 bis 21 Uhr

16 Uhr Open-Air-Konzert mit „Die Draufgänger“

Anreise

A 9 zwischen Hermsdorfer Kreuz und Triptis, Abfahrt Lederhose in Richtung Gera/Münchenbernsdorf, Gelände kurz vorm Ortseingang; Parkplätze sind vorhanden.

So sahen Einzelhandelsgeschäfte zu DDR-Zeiten in Thüringen aus