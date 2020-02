Gera. Nachgehakt: Am Mittwoch tauchte ein Facebook-Beitrag auf, der mit Fotos der Gewalttat am 9. Februar einen erneuten Messerangriff suggeriert.

Messerangriff in Gera: Fake News mit Polizeifotos?

Als wäre der schwere Messerangriff am 9. Februar in der Leipziger Straße nicht schlimm genug gewesen für Opfer und Angehörige: Am Mittwoch tauchte ein Beitrag mit zwei Fotos im sozialen Netzwerk Facebook auf, der aus Versatzstücken des Angriffs auf zwei 28- und 34-jährige Männer einen Vorfall konstruierte, der sich am selben Tag in Gera zugetragen haben soll. Pikant: Wegen der dort gezeigten Fotos gibt es nun ein eigenes Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft.

Ohne Quellenangabe, auch nicht für die veröffentlichten Bilder, wird in dem aktuellen Facebook-Beitrag ein Angriff dreier Syrer auf zwei Männer beschrieben, der zwar an die Gewalttat in der Leipziger Straße erinnert, sich jedoch vom Tatzeitpunkt und dem mutmaßlichen Tatablauf unterscheidet, wie ihn die Polizei damals schilderte. Der Beitrag wurde Hunderte Male weiter verbreitet. Ein Bildschirmfoto des Facebook-Postings vom Mittwoch. Facebook hat das Foto zunächst ausgeblendet, erst nach einem Klick kann es angesehen werden. Foto: Screenshot Facebook Geraer Polizei kann Vorfall nicht bestätigen Gab es schon wieder solch einen Übergriff? Nein, erklärt die Polizei auf Nachfrage, ein weiterer solcher Sachverhalt sei nicht bekannt. Dass sich der bewusst oder fahrlässig verfälschte Bericht auf denselben Vorfall bezieht, dafür spricht vor allem eines: Bei den Fotos, die eine große Schnittwunde im Gesicht eines Mannes zeigen, soll es sich um Aufnahmen eines der Opfer vom 9. Februar handeln, wie dieser Zeitung aus verlässlicher Quelle bestätigt wurde. Pikant wird es bei der Frage, woher die Bilder stammen. Auf einem Foto wird die Wunde mit einem Zollstock vermessen. Ein Indiz für den im Raum stehenden Verdacht, dass es sich um interne Polizeifotos handeln soll, womöglich von einem Bildschirm abfotografiert. Internes Ermittlungsverfahren eingeleitet Die Geraer Polizeisprecherin Marleen Wedel konnte auf Nachfrage am Donnerstag zunächst keine weiteren Angaben machen über die Herkunft der Bilder und zur Frage, wie diese in Umlauf geraten sind. Sie verwies auf laufende Ermittlungen. Sven Schroth, Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera, erklärte gegenüber unserer Redaktion, dass im Lauf des Donnerstages ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde wegen des Verdachtes einer Verletzung des Dienstgeheimnisses. Die Prüfung eines solchen Verfahrens hatte er am Vormittag als theoretische Möglichkeit aufgezeigt, wenn sich der Verdacht erhärten sollte, dass Ermittlungsinterna unberechtigt herausgegeben wurden.