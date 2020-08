Mexikanischer Abend in Bad Köstritz

Mexikanischer Abend in Bad Köstritz

Bei sommerlichen Temperaturen bringt die Weltmusik-Band „Spanish Mode“ mit „Viva la vida!“ Urlaubsatmosphäre nach Bad Köstritz. Der Mexikanische Abend mit genehmigtem Hygienekonzept findet laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung am 15. August, ab 19.30 Uhr, im Palais in der Heinrich-Schütz-Straße 4 statt. Das 90-minütige Konzertprogramm ist erstmalig in Bad Köstritz zu erleben.

Als Trio bringen die Leipziger Musikerin und Musiker eine Hommage an das Land Mexiko auf die Bühne. Mexikos Kultur reflektiert die bewegte Vergangenheit des Landes, die Verbindung von heimischen, indigenen Elementen mit Einflüssen der spanischen Kolonialzeit und neuzeitlich aus den USA. „Spanish Mode“ interpretieren mit „Viva la vida!“ traditionelle Rhythmen neu und präsentieren Schätze der Folklore. Mit Gitarre, Perkussion und Gesang klingt das Trio mal zart und mal expressiv und kraftvoll.

Karten für den Mexikanischen Abend können für 15 Euro telefonisch unter 036605/8 81 45 oder 036605/3 50 37 bestellt werden.