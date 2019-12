„Mich sieht keiner in Ruhe“

Karin Schumann kennt Geras Stadtgeschichte in- und auswendig. Schließlich arbeitet sie in der Gera-Information, ist als Reiseleiterin, Gästeführerin sowie Vorstandsvorsitzende des Vereins Gästeführer Region Gera e.V., außerdem im Buga-Förderverein und in der Vorbereitungsgruppe zur Höhlerbiennale aktiv. Trotzdem gibt es Momente, die selbst sie als Expertin überraschen und schier „aus dem Häuschen“ bringen. Beispielsweise, als vor zwei Monaten eine alte Dame bei ihr auftauchte, um Bilder von Geraer Höhlern zu zeigen, die einst die Eltern nutzten. „Das fand ich so toll und sehr spannend“, schwärmt Karin Schumann, die sich von den verschwundenen Zeitzeugnissen Kopien anfertigen durfte. Als junges Mädchen habe sie selbst den Stadtumbau erlebt, kann sich gut an die Bagger im Bereich Häselburg erinnern, die Häuser weg knabberten und Keller zuschütteten. „Aber in diesem Alter interessiert man sich noch nicht dafür“, resümiert sie.

Aufmerksame, fragende Besucher mit auf Tour durch die Stadt zu nehmen, ist für Karin Schumann das Schönste. „Wenn ich ihr Interesse spüre, erzähle ich manchmal noch Tiefgründiges und hänge gern eine halbe Stunde dran, falls sie mögen. Wenn sie dann versprechen, wiederzukommen, was will man mehr?“ Längst hat sie Stammkundschaft. Eine englische Gruppe zum Beispiel war das vierte Jahr auf Stippvisite in der Stadt, hat sich Bauhaus und Schulenburg zum Pflichtprogramm gewählt.

Denkmal- und Bauhaustag waren gleichfalls Höhepunkte für die leidenschaftliche Stadtführerin, die ihr Hobby zum Beruf machen konnte. Das Feedback der Zuhörer und die Tatsache, dass sie selbst Wissen dazu gewinnt, lässt Karin Schumann häufig den Stress, den ihr voller Terminkalender unweigerlich mit sich bringt, vergessen. „Es ist alles eine Organisationssache“, versichert die gebürtige Schmöllnerin. „Das habe ich von Kind auf gelernt. Mein Vater war quasi Kleinstadt-Bauer. Da hieß es oft: Schule, Hort, Hausaufgaben machen, das und dies erledigen und danach darfst du spielen. Je besser ich mir das organisiert hatte, desto länger konnte ich spielen. Damals reiner Selbstzweck, hat es sich bis heute bewährt“, erzählt die 63-Jährige.

Im Buga-Förderverein Projektleiterin für den beliebten Adventsmarkt im Kammergut, nimmt sie sich stets eine Woche Urlaub, um mit ihrem Team, unterstützt von zuverlässigen Sponsoren, Handwerkern und vielen freiwilligen Helfern, die Vorbereitungen zu stemmen. „Bühne, Theke, Spülautomat, Dekoration – alles muss zuerst einmal herangeholt werden. Es ist anstrengend, mitunter kalt, wenn man dann aber sieht, wie sich die Hallen verändern, Weihnachtsatmosphäre einzieht und sich schließlich die Besucher freuen, sind alle Mühen vergessen“, so Schumann. Mehr zufällig in die Projektgruppe zur Höhlerbiennale „hineingerutscht“, verantwortet sie Ticketverkauf und Führungen in der Gera-Information. In bereits drei Lehrgängen – der letzte fand 2018/19 statt – wurden Gästeführer für die Stadt ausgebildet. Bei ihren Aktivitäten ist Karin Schumann in persona Beispiel dafür, wie Synergien funktionieren. „Man kann die Gera-Information nicht von den Gästeführern oder der Kultur der Stadt trennen, die Höhlerbiennale nicht vom Tourismus. Alles greift wie ein Getriebe ineinander über und nur so kann man Touristen für unsere Stadt begeistern“, ist sie überzeugt.

Kultur braucht Karin Schumann auch an ihren freien Tagen. Vorstellungen im Geraer Theater haben einen festen Platz im Terminkalender. Ihren Urlaub genießt sie in der Toskana oder auf Sizilien. Zwischendurch schnürt sie gern die Wanderschuhe, um mit Freunden die Thüringer Landschaft zu erkunden. Oder sie buddelt – abwechselnd mit ihren zwei Geschwistern – im elterlichen Garten in Schmölln. „Mich sieht keiner in Ruhe“, gesteht sie lachend – und ist schon wieder auf dem Sprung.