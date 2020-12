Mit 3,5 Promille eingeschlafen und ins Krankenhaus gebracht

Mit 3,5 Promille in Straßenbahn eingeschlafen und ins Krankenhaus gebracht

Weil ein Fahrgast offensichtlich alkoholisiert in einer Geraer Straßenbahn schlief und nicht zu wecken war, informierten Dienstagabend gegen 21.20 Uhr Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe die Geraer Polizei. Auch ein Rettungswagen war bereits auf dem Weg in die Ruckdeschelstraße. Als die Beamten eintrafen, schlief der Fahrgast noch immer. Irgendwie schafften es den Einsatzkräften, den Mann schließlich zu wecken. Wieder munter gelang es dem 43-Jährigen sogar ein Alkoholmessgerät zu beatmen. Dieses zeigte einen Wert von über 3,5 Promille an. Da der Mann jedoch nicht in der Lage war, seinen Weg alleine fortzusetzen, kam er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort konnte er sicherlich seinen Rausch ausschlafen.

Gegen Hauswand gefahren und geflüchtet

Eine beschädigte Hauswand an der Straßenecke Marktstraße / Wallstraße in Weida meldete am Dienstag der Eigentümer des Hauses in Weida. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeuggespann mit der Hausecke, verursachte den Sachschaden und fuhr, ohne seinen Pflichten nach einem Unfall nachzukommen, davon. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Können Sie Angaben zum Unfallhergang bzw. dem flüchtigen Fahrzeuggespann geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der PI Greiz zu melden.

Lkw beschädigt Werbekasten und flüchtet

Am Montag zwischen 14 und 14.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Werbekasten, der an einem Haus am Dr.-Rathenau-Platz in Greiz angebracht war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrer. Da das Schild in einer Höhe von 3,30 m angebracht war, muss es sich bei dem Fahrzeug um einen Lkw oder ähnliches handeln. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

Weitere Meldungen für Ostthüringen