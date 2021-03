Mit Autokorso in Gera gegen Corona-Maßnahmen protestiert

187 Fahrzeuge beteiligen sich am Samstagnachmittag am Autokorso durch Geras Innenstadt. Die Teilnehmer protestieren mit dieser Aktion gegen die Corona-Maßnahmen.

Anmelder und Organisator der Aktion war Andreas Thomä. Gemeinsam mit weiteren Demonstranten möchte er vor allem auf die Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen aufmerksam machen. „Wir leugnen nicht das Vorhandensein dieser Krankheit, aber wir sind mit den Maßnahmen nicht einverstanden. Sie stehen in keinem Verhältnis dazu. Viele aus meinem Bekannten- und Freundeskreis befinden sich mittlerweile am Existenzminimum. Die Maßnahmen dauern nun schon über ein Jahr und es ist kein Ende abzusehen. Deshalb müssen wir etwas dagegen unternehmen“, so Thomä. Zugleich betonte er, dass er mit dem Schweigemarsch, der an etlichen Samstagen davor im Zentrum Geras veranstaltet worden war, nichts zu tun habe. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog