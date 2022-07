Mit Cuttermesser ins Gesicht geschnitten: 17-jähriger Intensivtäter in Gera vor Gericht

Gera. Warum der dritte Anlauf des Prozesses gegen einen jungen Serientäter unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.

Die Verhandlung gegen einen minderjährigen Serientäter am Landgericht Gera findet seit Dienstag hinter verschlossener Tür statt. Er hatte im Februar 2020 mit zwei weiteren Tätern in der Leipziger Straße in Gera zwei Männer mit Faustschlägen traktiert. Mit einem Cuttermesser verletzte er sie so schwer im Gesicht, dass er ihren Tod billigend in Kauf nahm.

Das erste Urteil zu fünf Jahren Jugendstrafe aus dem Jahr 2020 hatte der Bundesgerichtshof nach einer Revision zur erneuten Verhandlung ans Landgericht Gera zurückverwiesen. Im Dezember 2021 begann der Prozess, aber die Strafkammer trennte das Verfahren gegen den jüngsten Angeklagten ab, weil zwischenzeitlich weitere Vorwürfe bekanntgeworden waren. Der Angeklagte soll während der Untersuchungshaft in der Jugendstrafanstalt Arnstadt mehrere Mitinsassen verletzt und einen Justizvollzugsbeamten beleidigt haben.

Lange Listen von Vorstrafen beim minderjährigen Angeklagten

Der Angeklagte war als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland gekommen und hat eine lange Liste von Vorstrafen angehäuft. Da nun keine mindestens 18-Jährigen mehr auf der Anklagebank sitzen, muss der Prozess ohne Öffentlichkeit stattfinden. Die Urteile des Landgerichts gegen die beiden Mittäter sind mittlerweile rechtskräftig. Diese wurden zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr beziehungsweise anderthalb Jahren verurteilt, deren Vollstreckung jeweils zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Das Trio war im Februar 2020 auf dem Weg zur Tankstelle. Dabei hat einer der jungen Männer eines der späteren Opfer angerempelt, woraus sich die Auseinandersetzung ergab. In deren Verlauf setzte der jüngste Angeklagte ein Cuttermesser gegen die Männer ein. Sie trugen tiefe Narben im Gesicht davon. Ein Anwohner ging mit einem Softballschläger bewaffnet dazwischen und bewahrte die Männer vor weiteren Attacken. Die Geschädigten mussten mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus, trugen körperliche und seelische Narben davon.

So hat das Gericht im ersten Anlauf das Urteil begründet

