Mit Stadtgeschichte die Radsport-Jugend in Gera fördern

Steffen Löwe muss es ja wissen, der Radsport ist aufs engste mit der Stadt Gera verbunden – traditionell und erfolgreich. Der Historiker hat sich in seinem Buch „Chronik von Gera – Lexikon zur Stadtgeschichte“ ausführlich mit selbiger beschäftigt. In rund 500 Einträgen, mit über 160 Abbildungen, hat der Autor vielfältige Themenfelder der Geraer Stadtgeschichte beleuchtet, darunter natürlich auch den Sport und damit auch den Radsport.

Erschienen ist dieses Werk im Verlag von Michael Kirchschlager, wo auch Hans Thiers seine drei Kriminalfall-Bände veröffentlichte. 5 Euro von jedem verkauften Buch in der Radwelt Gera wurde in der Vergangenheit für den Nachwuchsradsport beim SSV Gera gesponsert. In Fortführung dieser Tradition, ist dieses Geschichtswerk ebenfalls in der Radwelt Gera erhältlich und auch diesmal kommt von jedem verkauften Buch dem SSV-Radnachwuchs eine Spende zugute, in diesem Jahr sogar 10 Euro pro Buch.