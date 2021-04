Mobiles Testteam ab Samstag am Geraer Tierpark

Test-Service steht den Besuchern des Waldzoos täglich von 9 bis 17 Uhr zur Verfügung.

Gera Ab dem 1. Mai bietet ein mobiles Testteam der Dr. med. Kielstein Ambulante Medizinische Versorgung GmbH Bürgertests am Tierpark Gera an.

Das Angebot soll den Bürgerrinnen und Bürgern täglich von 9 bis 17 Uhr zur Verfügung stehen. Die Schnelltests sind kostenfrei. Eine Bescheinigung über das Ergebnis wird jeder getesteten Person ausgehändigt. Die Testmöglichkeit ist am unteren Eingang des Tierparks am Martinsgrund zu finden.

Seit dem 24. April 2021 müssen Besucher des Tierparks ab Vollendung des 6. Lebensjahres ein negatives Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus vorlegen. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein und muss professionell durchgeführt werden. Ein Selbsttest wird nicht anerkannt.

„Wir freuen uns, dass das Unternehmen Dr. med. Kielstein Ambulante Medizinische Versorgung GmbH in unmittelbarer Nähe zum Tierpark die Bürgertests anbietet, um zum einen den Besuch des Tierparks unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Infektionsschutzregeln zu ermöglichen, zum anderen aber auch, um das Angebot an öffentlichen Testmöglichkeiten zu erweitern“, so Umweltamtsleiter und Verantwortlicher für den Geraer Tierpark, Konrad Nickschick.

Wer den Tierpark besuchen möchte, benötigt neben dem Testergebnis auch weiterhin das Formular zur Besucherregistrierung, welches auch im Vorfeld ausgefüllt und ausgedruckt werden kann. Das Formular und alle weiteren Informationen dazu im Internet unter http://tierpark.gera.de.