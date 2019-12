Moderne Adaption zu Dürers Feldhase in Gera zu sehen

Konstanze Trommers Arbeit zieht sofort die Blicke auf sich, sobald Neugierige die Galerie Carqueville betreten. „Albertina und der Hasenraub“ hat die Malerin aus der Nähe von Erfurt ihr großformatiges, humorvoll-hintersinniges Werk betitelt. Parallelen zum berühmten Aquarell Albrecht Dürers mit dem naturalistisch gezeichneten Feldhasen sind durchaus beabsichtigt.

In der modernen Adaption führt eine smarte Dame durch die Kunstgalerie, währenddessen sich ein Hund zu ihren Füßen den Hasen aus besagtem Werk schnappt. Mit treuherzigem Blick hält er das Langohr im Maul – Entführung des Dürerschen Feldhasen aus dem Albertinum... Mit ihrem Acryl-Bild errang die Malerin 2017 den 3. Kunstpreis der Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe zum Thema „Mord im Museum“.

Überredungskunst beiVerkauf vonnöten

Trommers Gemälde lässt auch Galerie-Inhaber Peter Carqueville immer wieder schmunzeln. „Vor mehreren Jahren lernte ich die Malerin auf der Thüringer Kunstmesse Artthuer kennen. Ihre Arbeiten habe ich stets bewundert und mich schließlich um dieses Werk bemüht. Die Künstlerin wollte es jedoch nicht verkaufen, galt es doch als ihr Aushängeschild“, erzählt der Unternehmer. „Weil ich so enorm davon begeistert war, trennte sich Konstanze Trommer letztlich doch von ihrer Arbeit“, freut sich Peter Carqueville noch heute über den Erwerb im vorigen Jahr. Der moderne „Dürer-Hase“ spannt damit im besten Sinne den Bogen zur Romantik.

„Romantik trifft Moderne“ hat Peter Carqueville seine Ausstellung aus eigenem privaten Sammlungsbestand betitelt, deren zweiten Teil mit nationaler und internationaler Kunst er noch bis Ende Februar in seiner Geraer Galerie in der Humboldt-Straße zeigt.

Immer wieder gern führt der Privatsammler seine Besucher auch zum expressiven Bild „Argonauten“ von Falko Warmt, das 1999 entstand. Der gebürtige Geraer hat darin ein Material verfremdet, bemalt und breitflächig eingearbeitet. Vornehmlich junge Betrachter würden angestrengt rätseln, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht eine Pflanze oder exotische Naturfaser? „Nichts dergleichen, sondern etwas Technisches, das Ältere sicher noch aus Vorwende-Zeit kennen“, verrät Peter Carqueville.

Verfremdetes lässtdie Betrachter rätseln

Mit „Herbstimpressionen an der Elster“ rückt Peter Carqueville einen weiteren Geraer Künstler in den Fokus der Betrachter und möchte diesem so ein Andenken bewahren: Holger Mittenzwei (1943-2010) hat in warmen Farben die Natur an der heimischen Elster eingefangen. „Zu DDR-Zeiten ist der Gebrauchsgrafiker häufig in seiner Mittagspause mit weißem Kittel über die Sorge gelaufen“, kann sich Peter Carqueville gut erinnern. Die Arbeit, die im Gegensatz zu manch anderem Mittenzwei-Motiv wie beispielsweise Wismut-Rekultivierungsflächen, fröhlich stimmt, hat Carqueville von einem Geraer Kunstfreund erworben.

Die „Winterlandschaft“ des Malers Roland Goujon gehört zu den jüngsten Neuerwerbungen des Unternehmers. Damit es den romantischen Teil der Schau von Wald- und Wiesenidylle ergänzen konnte, musste das Bild erst restauriert werden. „Es wies starke Schäden auf, die fachgerecht im Lindenau-Museum beseitigt wurden“, so Peter Carqueville. In diesem Ausstellungsteil gibt es für Kunstfreunde auch ein Wiedersehen mit der Hallenser Malerin Iris Band. In satten, warmen Farben erstrahlt die verschachtelte Häuser-Kulisse ihres „Dresden“, ein Auftragswerk für Peter Carqueville.

Dialog mit Materialaus dem Steinbruch

Steinskulpturen aus Zimbabwe, bekannt geworden als „Shona-Skulpturen“, begeistern seit Jahrzehnten die internationale Kunstszene. Ihrer Faszination ist auch Sammler Carqueville erlegen und zeigt mehrere der Künstlergruppe. Aus einem Stück Schwarzem Serpentin gearbeitet, geschliffen, poliert und zum Teil gewachst, zeugt beispielsweise die Frauenskulptur „Dreaming of you“ vom wunderbaren Dialog zwischen dem afrikanischen Künstler Vengai Chiwawa und dem urigen Material aus dem Steinbruch.

Zu Entdeckungen laden außerdem Gemälde und Grafiken von Alexandra Müller-Jontschewa, Siegfried Zademack, Katrin Fridericks, Magda Szplit und Fritz Beckert sowie Skulpturen von Hans-Peter Müller und vielen anderen ein.

Öffnungszeiten der Galerie: donnerstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung. Zwischen den Feiertagen ist donnerstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Galerie Carqueville, Humboldtstraße 26 in Gera. Der Eintritt ist frei.