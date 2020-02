Gera. Im Geraer Ferberschen Haus laden am 19. Februar die Münzen- und Medaillenfreunde zu einem Vortrag.

Münzen aus dem Bistum Erfurt werden in Gera präsentiert

Am Mittwoch treffen sich die Geraer Münzen- und Medaillenfreunde des Kulturbundes im Ferberschen Haus in den Räumen des Kulturbundes Gera. Das teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. Im Mittelpunkt steht dabei die Thematik „Altdeutsche Kleinmünzen des Bistums und der Stadt Erfurt“. Referent sei Jürgen Weise aus Gera.

Und darum geht es: Im Mittelalter habe die Stadt Erfurt ein hohes Maß an Autonomie gehabt. Das änderte sich mit der gewaltsamen Unterwerfung durch die Mainzer 1664. Im Jahre 1802 wurde Erfurt Teil Preußens und blieb dies mit einer Ausnahme bis 1945. Wie sah es damals mit dem Münzwesen im alten Bistum Erfurt aus? Alle Interessenten sind herzlich willkommen.

Vortrag: 19. Februar, 19 Uhr, Greizer Straße 39.