Multicar überschlägt sich - Kawasaki-Diebe gesucht - Milchtankstellen-Diebe gestellt

Multicar überschlägt sich

Montagmorgen gegen 6:20 Uhr rückten Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines Unfalles nach Münchenbernsdorf, in die Jenaer Straße, aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer (33) eines Multicar zuvor die Straße aus Richtung Autobahn kommend und kam aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend kippte der Multicar zu Seite, überschlug sich, und beschädigte mehrere Bäume. Der 33-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und medizinisch versorgt. Zur Bergung des Multicars musste ein Abschleppdienst angefordert werden. Die Straße wurde kurzzeitig gesperrt. Die Geraer Polizei ermittelt.

Kawasaki gestohlen

Eine blaue Kawasaki mit HAM-Kennzeichen geriet am Wochenende ins Visier unbekannter Täter. In der Zeit vom 2. Mai, gegen 23 Uhr, zum 3. Mai, 9 Uhr, stahlen Diebe das auf einem Grundstück am Hermsdorfer Anger in Gera abgestellte Motorrad und entkamen unerkannt. Die Geraer Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Motorraddieben bzw. dem Verbleib der blauen Kawasaki geben können. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen genommen.

Verkehrskontrolle endet mit Verlust des Führerscheins

In der Nacht zu Montag kurz nach 1 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Fahrer (21) eines BMW in der Geraer Gaswerkstraße. Dabei stellte sich heraus, dass er mit über 1,1 Promille hinter dem Steuer saß. Den Führerschein musste der junge Fahrer demnach abgeben. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde folglich eingeleitet.

Milchtankstellen-Einbrecher gestellt

Im Fall des wiederholten Einbruchs in die Milchtankstelle in Silberfeld konnten auf der Grundlage von Zeugenhinweisen drei Tatverdächtige im Alter von 17, 18 und 19 Jahren ermittelt werden. Sie sind geständig, Diebesgut konnte gefunden werden. Die Polizei setzt die Ermittlungen fort und bedankt sich für die Hinweise.

Baumstämme in Gera in Brand gesetzt