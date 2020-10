Musikalische Förderung für die Kleinsten in Gera

Die Heyge-Stiftung ermöglicht in diesem Jahr zwei Geraer Kindergärten die Teilnahme am „Weimarer Mentoring-Programm – Gemeinschaft fördern, Potenziale stärken mit Musik im Kindergarten“. Dazu gehören die Kindertagesstätte „Kinderland“ in der Rudolf-Hundt-Straße, Träger ist der Volkssolidarität Kreisverband Gera, und die Kindertagesstätte „Heinrichsstift“ in der Werdauer Straße, Träger ist der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Gera. Beide Einrichtungen betreuen insgesamt 228 Mädchen und Jungen im Alter von null bis sechs Jahren. 33 pädagogische Fachkräften sind beschäftigt.

Die Heyge-Stiftung finanziert das Vorhaben in Gera im Zeitraum 2020 bis 2022. Dafür stellt sie 40.000 Euro zur Verfügung. In diesem Jahr kommen in Thüringen elf Einrichtungen in den Genuss des zweijährigen Programms.

Von 2014 bis 2019 konnte das Stifterehepaar Lorna und Herman Heyge bereits 24 Einrichtungen aus Thüringen, Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen eine Teilnahme ermöglichen. Dafür hat die Stiftung eine Fördersumme in Höhe von 500.000 Euro aufgebracht.

Das Weimarer Mentoring-Programm ermöglicht unter anderem spielerisch eine ganzheitliche Entwicklungsförderung durch Musik, insbesondere in den Bereichen Sprache, Bewegung und sozial-emotionale Entwicklung. Es bietet zudem die Chancengleichheit für alle Kinder, unabhängig von Herkunft oder sozialen Verhältnissen.

Die gemeinnützige Heyge-Stiftung wurde 2013 von dem deutsch-amerikanischen Ehepaar Lorna und Hermann Heyge gegründet. Sie hat ihren Sitz in Weimar. Anliegen der Stifter ist es, musikalische Erfahrungen, aktives Singen und Musizieren möglichst vielen Menschen – insbesondere Kindern und Senioren – zu ermöglichen. Dabei liegt ihnen vor allem die Förderung und Unterstützung des selbstständigen Musizierens am Herzen.

Weitere Informationen unter: www.weimarer-mentoring-programm.de