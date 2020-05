Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musikalisches Trostpflaster für Patienten in Gera

Klinikseelsorgerin Hanna Kiethe hat in den vergangenen Wochen schon fünf Mal zum Bläserkonzert vorm Wald-Klinikum eingeladen. Am Mittwoch (27.05.2020) spielten Steffi Preller und Günther Bornschein vom Posaunenchor Gera auf Tuba und Waldhorn vorm Haus am Wald. Beide sind hier gute Bekannte und haben schon oft am Heiligabend oder bei Klinik-Gottesdiensten musiziert.