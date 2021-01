Musiker können sich anmelden zur Fête de la Musique Gera

Gera. Es ist ein kleines Zeichen der Zuversicht: Die Organisatoren des Straßenmusikfestivals Fête de la Musique in Gera rufen Musiker dazu auf, sich für den 21. Juni 2021 anzumelden. „Wir werden die Fête dreigleisig planen“, heißt es nach dem jüngsten digitalen Planungstreffen des Vereins „Musik für Gera“.

Zum einen wird mit dem klassischen Straßenmusikfest geliebäugelt, wofür aber nur eine völlige Entspannung der Corona-Situation und eine bis dahin hohe Impfquote in der Bevölkerung Voraussetzung sei. Auf der anderen Seite sei eine Verlagerung komplett ins Internet wie 2020 denkbar, wenn sich die epidemiologische Situation gar nicht entspanne. Als dritte Variante bei noch bestehenden Corona-Beschränkungen wird überlegt, die Musikstandorte an gastronomische Einrichtungen anzubinden, wie bei der ebenfalls vom Verein unterstützten und auch 2021 geplanten Veranstaltung „Sommer in der Stadt“ im August. In diesem Fall könnte die Fête über die Innenstadt hinaus auch auf andere Stadtteile ausgedehnt werden, heißt es. „Alle Varianten mit den notwendigen Hygienekonzepten sollen mit dem Kulturamt und der Stadt zeitnah besprochen werden“, heißt es vom Verein weiter.

Auch über ein Eröffnungskonzert am Vorabend der Fête wird nachgedacht, bei Corona-Beschränkungen möglicherweise auch auf der Bühne im Hofwiesenpark oder im KuK. Apropos Kultur- und Kongresszentrum: Hier sollte im März ein Chorkonzert als weiterer Höhepunkt vom Verein veranstaltet werden. Sechs Chöre hatten sich bereits gemeldet, doch wegen Corona sei das Konzert abgesagt worden. Deshalb richtet sich der Blick umso mehr auf den 21. Juni.

Zur Anmeldung: www.musiquegera.de (unter dem Punkt „Mitmachen“)