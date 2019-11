Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musiktalente aus Gera beim ersten Wettbewerb

Maria Mühlig, Jan Kraus und Filip Kraus von der Musikschule „Heinrich Schütz“ Gera holten ihren ersten Preis beim diesjährigen Jugend-Musik-Wettbewerb in Bad Sulza. Darüber informiert die Schule in einer Pressemitteilung. Es war für alle die erste Wettbewerbserfahrung. Insgesamt gingen 90 Teilnehmer aus Thüringen, Sachsen Anhalt und Südharz an den Start.

Die siebenjährige Klavierspielerin Maria Mühlig meisterte ihre erste Teilnahme an einem Wettbewerb. Ein Auftritt auf der großen Bühne im Conference-Center der Bad Sulzaer Therme sei eine besondere Herausforderung für ein Kind in diesem Alter. Ihre Klavierlehrerin Frau Kornelia Funda meinte, dass neben guter Vorbereitung auch Spaße und etwas Lampenfieber zu jedem erfolgreichen Auftritt gehörten. Mut und Spielfreude zeigte auch der elfjährige Jan Kraus am Cello, Schüler von Herrn Antonio Jesus Clavijio. Er wurde von seinem 14-jährigen Bruder Filip Kraus am Flügel begleitet. Für die Brüder war es der erste gemeinsame Auftritt bei einem Wettbewerb. Klavierlehrerin Frau Astrid Steinhöfel bereitete die Jungs auf den Auftritt vor. Einige gemeinsame und solistische Auftritte vor Publikum im Vorfeld waren eine wichtige Vorübung. Die drei Nachwuchstalente werden künftig neu im Fokus des Geraer Publikums stehen.