Mutter und zweijähriges Kind bei Küchenbrand in Gera verletzt

Gera. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gera sind eine junge Frau und ihr Kind verletzt worden. So kam es zu dem Unglück.

Der Alarm eines Rauchmelders in einem Mehrfamilienhaus in der Nordstraße in Gera rief am Montagabend gegen 19 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan. Offensichtlich war in einer Wohnung Essen auf einem Herd in Brand geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Feuer habe anschließend auch auf einige Küchenmöbel übergegriffen. Zudem wurden Teile der Wohnung verrußt.

Die beiden Bewohner, eine 23-jährige Frau und ihr zweijähriges Kind, wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt nun zum Brandgeschehen.

Mülltonnen angezündet – Zeugen gesucht

Vier Mülltonnen setzte ein Unbekannter am Montagmorgen gegen 6 Uhr in der Straße Am Ferberturm in Brand. Da diese unter einem Carport standen, wurden durch das entstandene Feuer sowohl der Carport als auch ein geparkter Pkw beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0365/829-0 entgegen genommen.

