Alle drei Täter nach Polizeieinsatz in Gera und Ronneburg wieder entlassen

Gera Am Dienstag waren bei der Fahndung nach drei Dieben in Gera und Ronneburg auch Schüsse auf das Fluchtauto gefallen. Nun wurden die Täter wieder entlassen.

Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes am Dienstag zu einem Diebstahl auf einem Supermarktparkplatz in Gera-Trebnitz suchten Polizeibeamte mit einem Großaufgebot nach drei flüchtigen Tätern. Noch am selben Tag konnten alle drei Flüchtigen, eine 26-jährige Frau und zwei 24 sowie 26 Jahre alten Männer, gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Am Mittwoch wurden sowohl die festgenommene Frau, als auch der festgenommene 24-Jährige auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Der 26-jährige Fahrer des Fluchtfahrzeuges wurde nach erfolgter Haftvorführung ebenfalls wieder entlassen. Die Ermittlungen zum Geschehen dauern weiter an.