Wegen eines Verletzten kam bei der Havarie in der künftigen Otto-Dix-Passage auch die Feuerwehr zum Einsatz.

Gera. Nachgehakt: Der Investor des früheren Elsterforums im Geraer Zentrum gibt nach dem Wasserschaden am Dienstag Entwarnung.

Nach Havarie: Umbau in Geraer Otto-Dix-Passage soll wie geplant weitergehen

„Es sah schlimmer aus, als es war.“ Alexander Folz von Arcadia Investment versucht zu beruhigen. Der Wasserschaden am Dienstag in der künftigen Otto-Dix-Passage im Zentrum Geras bringt die Umbaupläne des Leipziger Investors laut dessen geschäftsführenden Gesellschafter nicht in Gefahr.