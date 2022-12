Nach zwei Jahren Pause wieder Weihnachtsmarkt im Rittergut Endschütz

Am 10. und 11. Dezember lädt Susann Schmidt wieder zum romantischen Weihnachtsmarkt ins Rittergut Endschütz ein.

Nach zwei Jahren Pause lädt Susann Schmidt für das kommende Wochenende, 10. und 11. Dezember, jeweils von 11 bis 18 Uhr wieder zum romantischen Weihnachtsmarkt ins Rittergut Endschütz ein. Märchenfrau Ina nimmt am Samstag die Besucher mit auf poetische Reisen. Am Sonntag gibt es vom Christkind eine Märchenstunde. Händler und Kunsthandwerker sowie Livemusiker und Feuerkünstler geben sich ein Stelldichein. Die Parkplätze am Rittergut sind begrenzt, es wird gebeten, Stellflächen am Ortsrand zu nutzen.