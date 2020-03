Nachhaltige Projekte bringen Bad Köstritz vorwärts

Bad Köstritz hat neben acht anderen Gemeinden in Thüringen das Prädikat „Global nachhaltige Kommune“ erreicht. Um der Auszeichnung gerecht zu werden, leistet sich die Stadt mit 90-prozentiger Förderung vom Bund seit Kurzem einen Koordinator für kommunale Entwicklung. Die Personal- und Sachkosten sind für zwei Jahre also zum Großteil übernommen. „Es geht im Großen und Ganzen um Umweltschutz, Rohstoffreserven und Nachhaltigkeit und darum, was wir hier im Kleinen dafür tun können“, erklärt Bürgermeister Dietrich Heiland (CDU) den Ansatz. Andreas Hartmann ist mit der Aufgabe betraut und setzt nun allerlei Projekte um, die zuvor in einem anspruchsvollen Ziel- und Aktivitätenkatalog von einem Kernteam aus Kulturamt, Bauamt und Bürgermeister festgelegt wurden. Er aktiviert ein schon vor einigen Jahren gegründetes Netzwerk aus Unternehmen, Schulen, Vereinen und Sozialeinrichtungen neu und entwickelt mit den Partnern gemeinsame Aktionen.

Bald QR-Code-Spaziergang durch die Stadt möglich

Eine Idee, die schon bald umgesetzt sein soll, ist die Installation von QR-Code-Tafeln an zahlreichen Sehenswürdigkeiten und markanten Punkten in Bad Köstritz, die bei einem Stadtrundgang wissenswerte Details per Smartphone abrufbar macht. „Zur nachhaltigen Förderung des Tourismus soll dazu auch ein Stadtplan gedruckt werden, der die QR-Code-Punkte hervorhebt und kostenlos überall ausliegt. Bisher sind etwa 24 Stationen geplant“, verrät Hartmann. Wie er berichtet, hatte es vor zwei Jahren in der Köstritzer Regelschule bereits ein Projekt gegeben, in dem Schüler Podcasts zu einigen Sehenswürdigkeiten aufgezeichnet hatten. Die möchte der Nachhaltigkeitskoordinator gern in die QR-Codes integrieren. In Zusammenarbeit mit dem Unternehmerverein und dem Heimatverein hat er neue Texte und Fotos für die ausgesuchten Stationen erarbeitet. Über das Scannen der Codes mit dem Smartphone können Köstritzer und Gäste der Stadt die Diaschauen und zusammengestellten Informationen zu den wichtigen Gebäuden abrufen, die auf der Homepage www.stadt-bad-koestritz.de hinterlegt sind. Jetzt müssen nur noch die QR-Code-Schilder an die Fassaden angebracht werden, dann kann es damit losgehen. „Der digitale Reiseführer ist eine Erweiterung unserer touristischen Angebote“, freut sich Andreas Hartmann und kündigt die Fertigstellung für Mai/Juni 2020 an.

Fühler nach Mexiko ausstrecken und Verwaltung zu fairer Beschaffung orientieren

Übrigens steht auch die Modernisierung des städtischen Internetauftritts auf seiner Agenda. Des Weiteren hat er das Ziel, Kontakte nach Huamantla in Zentralmexiko zu knüpfen, um eine Themenpartnerschaft zu den Dahlien zu etablieren. Andreas Hartmann hat nun regen Mailkontakt nach Übersee und fährt demnächst für zwei Tage zu einem Seminar nach Bonn, von dem er sich Hinweise zum erfolgreichen Aufbau einer solchen Partnerschaft erhofft.

Ein anderes, nicht weniger wichtiges Thema wird für ihn die Beschäftigung mit der fairen Beschaffung von Material im Köstritzer Rathaus. Schließlich will die Kommune auch hinsichtlich Druckerpapier, Arbeitskleidung und Reinigungsmaterial nachhaltiger wirtschaften. „Dazu haben wir mit Mitarbeitern aus verschiedenen Abteilungen eine Arbeitsgruppe gebildet, die jetzt erst einmal herauszufinden muss, wo man überall ansetzen kann“, so Hartmann.