Neonlöwen Gera: Eine bunte Phantasiewelt für 3D-Minigolf

Die Neonlöwen Gera führen in eine farbenfrohe Phantasiewelt. In Gera eröffnet demnächst die erste Schwarzlicht 3D-Minigolfanlage Thüringens. Betreiber Maik Weber hat im Bieblach Center Gera in seit Jahren leerstehenden Geschäften auf 1.200 Quadratmetern Fläche 20 Minigolfbahnen aufgebaut. Die Bemalung an Wänden und Bahnen erscheint dreidimensional.

Foto: Peter Michaelis