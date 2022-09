Neue Ausstellung beim Kulturbund Gera

Gera. Geraer Künstlerpaar stellt im Ferberschen Haus aus.

Unter dem Titel -gegenüber- zeigt das Geraer Künstlerpaar Barbara Toch und Wolfgang Schwarzentrub, in den Räumen des Kulturbundes Gera im Ferberschen Haus, insgesamt 35 Grafische Blätter. Weitere Arbeiten sind in der gegenüberliegenden Ateliergalerie der beiden Künstler zu sehen. Zur Eröffnung lädt der Kulturbund am Dienstag, 27. September ab 18 Uhr ein. Die Ausstellung ist bis zum 31. Januar kommenden Jahres immer Dienstag und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet. pm