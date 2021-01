In Ronneburg werden neue Bäume gepflanzt

Ronneburg. In der Lutherstraße und in der Straße der Jugend in Ronneburg stehen keine Baumaßnahmen sondern Baummaßnahmen an. Dort sollen in diesem Jahr die gefällten Bäume durch Neupflanzungen ersetzt werden. Die gefällten Bäume hatten ihre Lebenszeit erreicht und mussten aus Sicherheitsgründen gefällt werden, so Krimhild Leutloff, Bürgermeisterin der Stadt Ronneburg. Straßenbaumaßnahmen sind in der Clara-Zettkin-Straße geplant. TP