Seit Freitag 7 Uhr gilt die neue Einbahnstraßenregelung in Lusan. Sie bereitet die Testphase für den selbstfahrenden Kleinbus vor, der voraussichtlich am 14. Dezember das erste Mal auf Strecke gehen soll.

Trotzdem fuhren am Vormittag noch Fahrzeuge entgegen der Einbahnstraße durch die Ahornstraße. Entlang der Rundstrecke Ahornstraße – Eichenstraße - Nürnberger Straße – Parkplatz Einkaufszentrum – Zeulsdorfer Straße wurden zudem Halteverbotsbereiche markiert. Während die Einbahnstraßenregelung und die Halteverbote nur für die Testzeit Gültigkeit haben werden, soll die Beschilderung des Wohnquartiers Eichenstraße, Lärchenstraße, Kiefernstraße und Ahornstraße als Tempo-30-Zone über den Testzeitraum hinaus Bestand haben, so das städtische Verkehrsamt.

„Ich begrüße alles, was verkehrstechnisch gemacht wird“, sagte die Lusanerin Annemarie Herbst, die mit ihrem Rollator vorbeikam und sich seit Jahren um die fußläufige Erreichbarkeit des Kauflandes sorgt. Sie selbst, so meinte die 83-Jährige, werde wohl nicht in den kleinen Bus einsteigen.